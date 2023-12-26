Моторошні деталі про російську атаку розповів Олександр Прокудін – голова Херсонської ОВА. Він повідомив, що атака на місто триває понад дві години, інформує 24 Канал.

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Деталей Прокудін наразі не розкрив. Водночас він закликав людей у жодному випадку не виходити на вулицю.

Зауважте! У низці областей України наразі оголошена повітряна тривога. Повідомляють, що є загроза атаки балістикою з Півдня. Українців просять перебувати в укриттях цивільного захисту, аж до відбою. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Окупанти атакували Чорнобаївку

Вдень 26 грудня російські окупанти атакували Чорнобаївку. На жаль, внаслідок атаки ворога постраждали 4 людей.

Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості. Стан 39-річної місцевої жительки медики теж оцінюють як середньої тяжкості. Вона потрапила під обстріл у власній оселі. Також важкі травми дістав 57-річний місцевий житель,

– мовиться у повідомленні.

Наразі усі постраждалі – у лікарні. Їм надають необхідну допомогу.