Власне, у вівторок ввечері, 26 жовтня, загарбники здійснили обстріл обласного центру. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що у той час близько 140 цивільних на залізничному вокзалі чекали відправлення евакуаційного потяга.

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Наслідки атаки на херсонський вокзал

Важливо, що на вокзалі перебували правоохоронці – вони терміново розпочали евакуацію людей, виводячи їх у безпечні місця, коли розпочалася ворожа атака.

Внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону перебував на службі в Херсоні. Смертельного поранення зазнав під час евакуації людей,

– написав очільник Міністерства внутрішніх справ.

Водночас ще двоє поліцейських – у лікарні, у них уламкові поранення. Цей обстріл є черговим воєнним злочином Росії, за який, як наголошує Клименко, вона обов'язково відповість.

"Попри ризики, поліція завжди служить та захищає. Ціною власного здоров'я та життя. Наші співчуття рідним та близьким загиблого", – додає посадовець.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним та близьким правоохоронця, що став жертвою цього терористичного акту. Світла пам'ять.

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