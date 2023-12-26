Собственно, во вторник вечером, 26 октября, захватчики произвели обстрел областного центра. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в то время около 140 гражданских на железнодорожном вокзале ждали отправления эвакуационного поезда.

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Последствия атаки на херсонский вокзал

Важно, что на вокзале находились правоохранители – они срочно приступили к эвакуации людей, выводя их в безопасные места, когда началась вражеская атака.

В результате обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградщины. Он в составе сводного отряда находился на службе в Херсоне. Смертельное ранение получил во время эвакуации людей,

– написал глава Министерства внутренних дел.

В то же время еще двое полицейских – в больнице, у них осколочные ранения. Этот обстрел является очередным военным преступлением России, за которое, как отмечает Клименко, она обязательно ответит.

"Несмотря на риски, полиция всегда служит и защищает. Ценой собственного здоровья и жизни. Наши соболезнования родным и близким погибшего", – добавляет чиновник.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким правоохранителя, ставшего жертвой этого террористического акта. Светлая память.

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