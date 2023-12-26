Позже в сети появились жуткие кадры с первыми секундами атаки херсонского железнодорожного вокзала. В результате российского удара здание получило значительные повреждения.

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Первые секунды после обстрела вокзала в Херсоне

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин выложил в сеть видео, на котором зафиксирован железнодорожный вокзал Херсона в первые минуты после российского удара. На кадрах можно увидеть, как в результате обстрелов пострадали и погибли люди.

Обстрел херсонского железнодорожного вокзала / Видео с телеграм-канала Александра Прокудина (18+)

Глава Херсонской ОВА отметил, что на вокзале находились люди, ожидавшие эвакуационный поезд из города, который ежедневно обстреливают оккупанты.

Двое гражданских получили осколочные ранения. Людям предоставляется вся необходимая медпомощь,

– написал Прокудин.

Он также отметил, что во время атаки россияне убили полицейского лейтенанта из Кировоградской области, который обеспечивал эвакуацию людей. Прокудин рассказал, что также пострадали и двое других полицейских и сейчас они находятся в больнице.

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