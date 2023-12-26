При обстреле Херсона россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу. Что известно о раненых и жертвах на данный момент, передает 24 Канал.

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Какое количество жертв и раненых

Об ужасном поступке оккупационной армии рассказал президент Зеленский во время обращения к украинцам. Он сообщил, что россияне ударили по железнодорожному вокзалу и эвакуационному поезду.

Все службы сейчас на месте. Число погибших и раненых устанавливается,

– заявил глава государства.

В "Укразализныце" рассказали о последствиях вражеской атаки. Там заявили, что повреждение получил вокзал и подвижной состав Укрзализныци. Известно также о нескольких раненых работниках.

Тем временем в МВД сообщили о погибшем полицейском. По словам министра внутренних дел Клименко, в результате российского обстрела Херсона, погиб сотрудник полиции из Кировоградщины. Он получил смертельное ранение во время эвакуации людей.

Также осколочные ранения получили двое полицейских и двое гражданских. Всего на момент обстрела вокзала там находилось около 140 гражданских. Правоохранители эвакуировали пассажиров.

Российский удар прокомментировал и глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Армия России нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду… Сознательная война с гражданскими. Просто животные,

– написал чиновник.

Обратите внимание!: В Укрзализныце отметили, что готовы продолжать движение и имеют запасной план эвакуации людей. "Ожидаем стабилизации ситуации вокруг вокзала, пересаживаем людей в автобусы от привокзальной площади до Николаева, там мы уже сейчас готовим резервные вагоны – и в них повезем более 100 пассажиров к безопасности", – рассказали в компании.

Россияне несколько часов накрывали город огнем

Перед тем, как стало известно об ударе по железнодорожному вокзалу, местные власти Херсона неоднократно сообщали о продолжавшихся несколько часов массированных обстрелах города.