Під час обстрілу Херсона росіяни завдали удару по залізничому вокзалу. Що відомо про поранених і жертв на цей момент, передає 24 Канал.
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Яка кількість жертв і поранених
Про жахливий вчинок окупаційної армії розповів президент Зеленський під час звернення до українців. Він повідомив, що росіяни вдарили по залізничому вокзалу та евакуаційному потягу.
Всі служби зараз на місці. Кількість загиблих і поранених встановлюється,
– заявив глава держави.
В Укразалізниці розповіли про наслідки ворожої атаки. Там заявили, що пошкодження зазнав вокзал і рухомий склад Укрзалізниці. Відомо також про декількох поранених працівників.
Тим часом у МВС повідомили про загиблого поліцейського. За словами міністра внутрішніх справ Клименка, унаслідок російського обстрілу Херсона, загинув співробітник поліції з Кіровоградщини. Він отримав смертельне поранення під час евакуації людей.
Також осколкові поранення дістали двоє поліцейських та двоє цивільних. Загалом на момент обстрілу вокзалу там перебувало приблизно 140 цивільних. Правоохоронці евакуювали пасажирів.
Російський удар прокоментував і голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
Армія Росії завдала удару по залізничному вокзалу Херсона та евакуаційному потягу… Свідома війна з цивільними. Просто тварини,
– написав посадовець.
Росіяни кілька годин накривали місто вогнем
Перед тим, як стало відомо про удар по залізничому вокзалу, місцева влада Херсона неодноразово повідомляла про масовані обстріли міста, які тривали кілька годин.
- Так, вдень через обстріл поранення отримав 56-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
- Увечері окупанти били по місту з різних видів зброї. Станом на 20:30 було відомо про трьох поранених, один з них перебував у важкому стані.
- Крім того, не щадили загарбники й Херсонську область. Опівдні вони випустили по Микільському щонайменше 26 снарядів, пошкодивши з десяток житлових будинків. Під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка. Згодом ворог повторно обстріляв село. Від отриманих поранень загинув 70-річний чоловік. Ще одна місцева жителька 50 років перебувала у лікарні
- Також близько 10:40 росіяни обстріляли Тягинку. Тоді загинула ще одна людина
- Внаслідок обстрілу Широкої Балки постраждав 50-річний чоловік. Його доставили до медзакладу для надання допомоги.
- Через російський удар по Чорнобаївці постраждали четверо людей. Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу перебували в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості. Стан 39-річної місцевої жительки медики теж оцінюють як середньої тяжкості. Вона потрапила під обстріл у власній оселі. Також важкі травми дістав 57-річний місцевий житель.