Під час обстрілу Херсона росіяни завдали удару по залізничому вокзалу. Що відомо про поранених і жертв на цей момент, передає 24 Канал.

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Яка кількість жертв і поранених

Про жахливий вчинок окупаційної армії розповів президент Зеленський під час звернення до українців. Він повідомив, що росіяни вдарили по залізничому вокзалу та евакуаційному потягу.

Всі служби зараз на місці. Кількість загиблих і поранених встановлюється,

– заявив глава держави.

В Укразалізниці розповіли про наслідки ворожої атаки. Там заявили, що пошкодження зазнав вокзал і рухомий склад Укрзалізниці. Відомо також про декількох поранених працівників.

Тим часом у МВС повідомили про загиблого поліцейського. За словами міністра внутрішніх справ Клименка, унаслідок російського обстрілу Херсона, загинув співробітник поліції з Кіровоградщини. Він отримав смертельне поранення під час евакуації людей.

Також осколкові поранення дістали двоє поліцейських та двоє цивільних. Загалом на момент обстрілу вокзалу там перебувало приблизно 140 цивільних. Правоохоронці евакуювали пасажирів.

Російський удар прокоментував і голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Армія Росії завдала удару по залізничному вокзалу Херсона та евакуаційному потягу… Свідома війна з цивільними. Просто тварини,

– написав посадовець.

Зверніть увагу!: В Укрзалізниці зазначили, що готові продовжувати рух та мають запасний план з евакуації людей. "Чекаємо стабілізації ситуації навколо вокзалу, пересаджуємо людей в автобуси від привокзальної площі до Миколаєва, там ми вже зараз готуємо резервні вагони – і ними повеземо понад 100 пасажирів в безпечні місця", – розповіли у компанії.

Росіяни кілька годин накривали місто вогнем

Перед тим, як стало відомо про удар по залізничому вокзалу, місцева влада Херсона неодноразово повідомляла про масовані обстріли міста, які тривали кілька годин.