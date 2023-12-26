Сам милиционер был родом из Кировоградской области. У него осталось двое маленьких детей.

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Как звали правоохранителя, погибшего на вокзале в Херсоне после обстрела

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович рассказал, что во время вражеских обстрелов Херсона погиб лейтенант полиции Игорь Мисюня. Мужчина получил смертельное ранение во время эвакуации людей с железнодорожного вокзала.

Парню было 29. У него осталась жена и двое детей – одного и пяти лет,

– написал Райкович.

Глава Кировоградской области также выразил соболезнования близким и родным правоохранителя.



Игорь Мисюня погиб во время обстрела железнодорожного вокзала в Херсоне / Фото из телеграм-канала Андрея Райковича

24 Канал также выражает искренние соболезнования жене и детям из-за гибели мужа во время атаки херсонского железнодорожного вокзала.

Россия обстреляла херсонский железнодорожный вокзал