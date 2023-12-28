У мережі з'явилося відео страти окупантами трьох українських військовополонених. В Офісі генпрокурора та ЗСУ, на жаль, підтвердили його справжність, передає 24 Канал.

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Прокуратура розпочала розслідування

Після того, як кадри жахливого інциденту поширили в інтернеті, Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Також у відомстві розповіли подробиці російського злочину. Так, за даними слідства, окупанти під час бойового зіткнення із Силами оборони України у районі Роботиного, що на Запоріжжі, захопили у полон трьох українських військовослужбовців. Через годину загарбники, порушуючи 3 статтю Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, цинічно їх розстріляли.

Винним загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Що сказали у ЗСУ

У Збройних силах підтвердили справжність відео розстрілу захисників. Там пообіцяли, що Росія та її військові будуть покарані за скоєні в Україні злочини.

Україна людяно поводиться з російськими полоненими хоча б заради того, щоб обміняти їх на наших воїнів. Росія водночас не цінує жодні життя,

– підкреслили у ЗСУ.

Кого з росіян підозрюють і коли саме стався розстріл

В Офісі Генпрокурора заявили, що винними у трагедії можуть бути окупанти з "Псковської десантної дивізії", які вже встигли "прославитися" воєнними злочинами, зокрема на Київщині.

Ми маємо припущення вважати, що до здійснення цього злочину має відношення 76-а десантна дивізія (армії – 24 Канал) Росії. Але ці дані ми наразі перевіряємо,

– сказав керівник департаменту протидії злочинам Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Також він повідомив, що у прокуратурі вже встановили розстріляних українських військовослужбовців. Відомо, з якої вони бригади, а також їхні прізвища.

За даними прокуратури, сама страта захисників відбулася 16 грудня.

Посадовець наголосив, що Росія системно вдається до воєнних злочинів на Запоріжжі, зокрема, використовує українських військових як "живий щит".

З якої бригади розстріляні військові

У Десантно-штурмових військах ЗСУ розповіли, що окупанти стратили 3 бійців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Їх полонили після того, як вони зазнали поранень та контузій різних ступенів тяжкості.

Правда на нашому боці. Нас не зламати! Ми помстимося за кожного українця, за кожен клаптик землі, на яку терористична Росія принесла горе. Ворог буде покараний,

– пообіцяли у ДШВ.

Також у ДШВ зазначили, що тіла загиблих евакуювали з поля бою.

Це не поодинокий випадок – реакція Лубінця на страту

Коментуючи страту українських полонених, Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що такі розстріли – це не поодинокий випадок. Він наголосив, що у таких випадках просто "бути стурбованими"– замало і безрезультатно.

Світ має всіляко сприяти тому, аби воєнні злочинці на всіх рівнях понесли відповідальність,

– заявив Лубінець.

Омбудсмен підкреслив, що ворог не дотримується жодних норм міжнародного гуманітарного права. "Женевські конвенції для нього – папірці, які нічого не значать", – наголосив Лубінець.