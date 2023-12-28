В сети появилось видео казни оккупантами трех украинских военнопленных. В Офисе генпрокурора и ВСУ, к сожалению, подтвердили его подлинность, передает 24 Канал.

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Прокуратура начала расследование

После того, как кадры ужасного инцидента распространили в интернете, Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Также в ведомстве рассказали подробности российского преступления. Так, по данным следствия, оккупанты во время боевого столкновения с Силами обороны Украины в районе Работино на Запорожье захватили в плен трех украинских военнослужащих. Через час захватчики, нарушая 3 статью Женевской конвенции по обращению с военнопленными, цинично их расстреляли.

Виновным грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Что сказали в ВСУ

В Вооруженных силах подтвердили подлинность видео расстрела защитников. Там пообещали, что Россия и ее военные будут наказаны за совершенные в Украине преступления.

Украина человечно обращается с российскими пленными хотя бы ради того, чтобы обменять их на наших воинов. Россия в то же время не ценит никакие жизни,

– подчеркнули в ВСУ.

Кого из россиян подозревают и когда произошел расстрел

В Офисе генпрокурора заявили, что виновными в трагедии могут быть оккупанты из "Псковской десантной дивизии", которые уже успели "прославиться" военными преступлениями, в частности в Киевской области.

Мы предполагаем считать, что к совершению этого преступления имеет отношение 76-я десантная дивизия (армии – 24 Канал) России. Но эти данные мы сейчас проверяем,

– сказал руководитель департамента противодействия преступлениям Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

Также он сообщил, что в прокуратуре уже установлены расстрелянные украинские военнослужащие. Известно, из какой они бригады, а также их фамилии.

По данным прокуратуры, сама казнь защитников произошла 16 декабря.

Чиновник подчеркнул, что Россия системно прибегает к военным преступлениям в Запорожье, в частности, использует украинских военных как "живой щит".

Из какой бригады расстреляны военные

В Десантно-штурмовых войсках ВСУ рассказали, что оккупанты казнили 3 бойцов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. Их пленили после того, как они получили ранения и контузии разных степеней тяжести.

Правда, на нашей стороне. Нас не сломать! Мы отомстим за каждого украинца, за каждый клочок земли, на которую террористическая Россия принесла горе. Враг будет наказан,

– пообещали в ДШВ.

Также в ДШВ отметили, что тела погибших были эвакуированы с поля боя.

Это не единичный случай – реакция Лубинца на казнь

Комментируя казнь украинских пленных, Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что такие расстрелы – это не единичный случай. Он подчеркнул, что в таких случаях просто "быть обеспокоенными" – мало и безрезультатно.

Мир должен всячески способствовать тому, чтобы военные преступники на всех уровнях понесли ответственность,

– заявил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что враг не соблюдает никакие нормы международного гуманитарного права. "Женевские конвенции для него – бумажки, которые ничего не значат", – сказал Лубинец.