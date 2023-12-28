Как отметили в ВСУ, российские военные сдаются в плен из состава 71 полка вооруженных сил России. К слову, о массовой сдаче в плен оккупантов на днях также сообщал и командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский.

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Почему россияне массово сдаются в плен

Пленные, которые сдаются в Запорожском направлении, объяснили, что причина этого – бесчеловечное отношение российского командования и большие потери в оккупационных подразделениях. Кроме того, на штурмы массово отправляют неподготовленных мобилизованных.

Оккупанты отмечали, что ежедневно группы, сформированные из неподготовленных бойцов из числа мобилизованных и недавно подписавших контракт, отправляют на штурм, из которого они уже не возвращаются,

– сообщили в ОК "Запад".

Российские военные, которые сдаются в плен, жалуются, что командиры 71-го полка перед отправкой на Запорожское направление уверяют, что якобы они будут находиться вдали от линии боевого столкновения и в скорый срок будут заменены другими военнослужащими. Поэтому группы, оказавшись без продовольствия и под обстрелами, принимают решение сдаться в плен.



Группа российских военных, сдавшаяся в плен / Фото ОК "Запад"



Группа российских военных, сдавшаяся в плен / Фото ОК "Запад"

Враг еще раз расстрелял украинских пленных

Российские военные в очередной раз совершили военное преступление и расстреляли украинских пленных. Трагедия произошла в Запорожском направлении неподалеку от населенного пункта Работино.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, россияне захватили троих украинских военных во время боевого столкновения. Уже через час после того, как враг пленил наших защитников, оккупанты их цинично расстреляли.

Это очередной случай грубого нарушения страной-агрессором международного гуманитарного права по обращению с военнопленными,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что такие случаи, к сожалению, не единичны. Поэтому омбудсмен эмоционально обратился в международные институты и призывал к реальным действиям, а не простой "озабоченности".

"Такие казни – это не единичный случай, всколыхнувший не только все украинское общество, но и международное сообщество. Просто "быть обеспокоенными" в таких случаях – мало и безрезультатно! Мир должен всячески способствовать тому, чтобы военные преступники на всех уровнях понесли ответственность", – заявил Лубинец.