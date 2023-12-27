В нем находятся 200 солдат армии России. Этих людей российская сторона вычеркивала из списков на обмен и отказывалась возвращать домой.

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Россия отказалась забирать около 200 своих граждан из плена

По словам представителей проекта, отказ российского командования вывезти своих солдат из плена противоречит уставу собственной армии, где указано, что командиры обязаны принять меры по увольнению военнослужащих в соответствии с международным гуманитарным правом.

Представители "Хочу жить" подчеркнули, что предлагаемые меры по урегулированию этой ситуации просты - России достаточно согласиться на обмен пленными с Украиной.



Россия отказалась забирать назад около 200 своих граждан из плена / Фото из телеграм-канала "Хочу жить"

Украина неоднократно выражала готовность вернуть российских военнопленных и призвала к обмену всех на всех. Кроме того, они предложили репатриировать тяжелораненых и вернуть пленных многодетных родителей. Однако Россия настойчиво игнорирует эти инициативы,

– отметили в проекте.

Поэтому в ответ на нежелание России Украина пошла на беспрецедентный шаг, регулярно публикуя списки российских военнослужащих, исключенных из списков на обмен и не возвращенных в течение всего периода вторжения на территорию Украины и агрессивной войны.



Украина впервые обнародовала список из 200 пленных российских оккупантов / Фото из телеграм-канала "Хочу жить"

"Целью публикации этих списков является освещение настоящих людей, ожидающих воссоединения со своими близкими дома. Эти военнослужащие могли вернуться домой в прошлом году или даже в короткие сроки, если бы Россия дала согласие на обмен", - говорится в сообщении телеграм-канала.

В "Хочу жить" сказали, что Украина и дальше будет публиковать эти списки, чтобы пролить свет на реальное количество российских военнослужащих, которые остаются в плену из-за нежелания Москвы проводить обмен. Цель этой инициативы – привлечь внимание к бедственному положению этих лиц и оказывать давление на Россию, чтобы она выполнила свои международные обязательства.

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