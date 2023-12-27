У ньому містяться 200 солдатів армії Росії. Цих людей російська сторона викреслювала зі списків на обмін і відмовлялася повертати додому.

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Росія відмовилася забирати близько 200 своїх громадян з полону

За словами представників проєкту, відмова російського командування вивезти своїх солдатів з полону суперечить статуту власної армії, де зазначено, що командири зобов’язані вжити заходів щодо звільнення військовослужбовців відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Представники "Хочу жить" наголосили, що пропоновані заходи щодо врегулювання цієї ситуації прості - Росії достатньо погодитися на обмін полоненими з Україною.



Росія відмовилася забирати назад близько 200 своїх громадян з полону / Фото з телеграм-каналу "Хочу жить"

Україна неодноразово висловлювала готовність повернути російських військовополонених і закликала до обміну "всіх на всіх". Крім того, вони запропонували репатріювати важкопоранених та повернути полонених багатодітних батьків. Однак Росія наполегливо ігнорує ці ініціативи,

– зазначили у проєкті.

Тому у відповідь на небажання Росії Україна пішла на безпрецедентний крок, регулярно публікуючи списки російських військовослужбовців, які були виключені зі списків на обмін і не повернуті протягом усього періоду вторгнення на територію України та агресивної війни.



Україна вперше оприлюднила список з 200 полонених російських окупантів / Фото з телеграм-каналу "Хочу жить"

"Метою публікації цих списків є висвітлення справжніх людей, які чекають возз’єднання зі своїми близькими вдома. Ці військовослужбовці могли повернутися додому минулого року або навіть у короткий термін, якби Росія дала згоду на обмін", - мовиться у дописі телеграм-каналу.

У "Хочу жить" сказали, що Україна й надалі публікуватиме ці списки, щоб пролити світло на реальну кількість російських військовослужбовців, які залишаються в полоні через небажання Москви проводити обмін. Ця ініціатива має на меті привернути увагу до тяжкого становища цих осіб і чинити тиск на Росію, щоб вона виконала свої міжнародні зобов'язання.

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