Зокрема, це стосується солдатів підрозділів 1 армійського корпусу країни-агресорки. Крім того, загарбники почали групами здаватися у полон українським військовим.

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Тарнавський розповів про ситуацію на Таврійському напрямку

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що основні зусилля у своєму наступі росіяни зосередили на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Там, за словами генерала, ворог проводить активні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації, а також скидає свої керовані авіабомби.

"Загалом, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 16 авіаударів, провів 40 бойових зіткнень та здійснив 906 артобстрілів", – резюмував Тарнавський.

Він також зазначив, що вже є інформацію про все більшу кількість відмов окупаційних військ брати участь у штурмових діях. Генерал підкреслив, що на Таврійському напрямку в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців.

Дякую нашим воїнам, які сміливими та рішучими діями змушують ворога це робити,

– сказав командувач.

Тарнавський наголосив, що загальні втрати окупантів за минулу добу на Таврійському напрямку склали 402 особи. До того ж 8 загарбників здалися в полон українським військовим.

Генерал також зазначив, що за останню добу наші захисники знищили 42 одиниці військової техніки ворога.

Серед втраченої техніки на Таврійському напрямку росіяни мали:

2 танки;

10 бойових броньованих машин;

5 артилерійських систем;

2 реактивні системи залпового вогню;

17 безпілотників;є

2 одиниці спецтехніки.

Тарнавський також підкреслив, що ще 37 одиниць техніки ворога пошкоджено. Серед брухту окупантів була і "гордість російського оборонпрому" – танк Т-90М "Прорив".

Наостанок генерал зауважив, що нашим військовим також вдалося знищити 5 ворожих складів боєприпасів окупантів.

Штупун пояснив, чому окупанти почали здаватися у полон групами

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону назвав імовірні причини того, чого росіяни почали групами здаватися у полон Україні. За словами полковника, це могло статися через нелюдське ставлення до окупантів з боку їхніх командирів.

"Бо за відмову йти у безглузді штурми чи за якісь інші провини офіцери їх роздягають догола – це взимку – і саджають у такому вигляді у холодні ями, б'ють і погрожують розстрілами", – сказав Штупун.

Водночас речник зауважив, що наразі відкрито відмовляються йти у смертельні штурми невеликі групи російських військових. Попри це, він наголосив, що все більше окупантів саботують або імітують атаки на позиції українських військових.