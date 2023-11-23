Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов. За його словами, табір для полонених росіян буде великим, передає 24 Канал.

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В Україні буде новий табір для полонених росіян

Юсов наголосив, що потреба у створенні нового табору для утримання російських військовополонених була давно і наразі робота над цим ведеться. Так, планується, що це будуть нові місця, які побудують найближчим часом.

Це буде інше місце, але так не будемо додавати якоїсь конкретики. Буде ще один великий табір,

– пояснив представник ГУР.

Він також зауважив, що всі ці місця утримання створюються, будуються і функціонують згідно з міжнародним правом та Женевськими конвенціями. Зокрема, до них мають доступ представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста і, як зазначив Юсов, в цій ситуації Україна – не Росія.

"Ми показуємо, що як би ми ненавиділи наших ворогів, є дія міжнародного права і людська гідність, яку українці точно мають, і ми поводимося з нашими ворогами, як вимагає міжнародне право", – розповів він.

Наостанок він наголосив, що Україна також вимагає, щоб Росія поводилася з нашими військовополоненими згідно з усіма нормами міжнародного права.

Табір для військовополонених росіян уже створюють