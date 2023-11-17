Про це заявив в ефірі телемарафону міністр юстиції Денис Малюська, передає 24 Канал. За його словами, варто виділити на будівництво табору для російських військовополонених з бюджету кілька мільйон гривень.

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Що відомо про новий табір для російських військовополонених

Міністр юстиції заявив, що у фінансуванні нового табору для полонених Україна хоче залучитися міжнародною підтримкою. Адже перший табір для полонених росіян був обладнаний з допомогою Червоного Хреста та Канади.

Сподіваємося, що це відбудеться і в нашому новому таборі для військовополонених. Витрат бюджету не вдасться нам повністю уникнути. Ми думаємо, що кілька мільйонів гривень нам потрібно буде витратити на розробку,

– зазначив Малюська.

За словами Малюськи, Україна не має гарантій того, що новий табір для російських полонених буде функціонувати протягом довгого часу.

Міністр наголосив, що це залежить від кількості обмінів та їх масштабів. Проте наразі є потреба відкривати новий табір, тому що кількість військовополонених зростає щодня.

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