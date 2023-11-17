Об этом заявил в эфире телемарафона министр юстиции Денис Малюска, передает 24 Канал. По его словам, следует выделить на строительство лагеря для российских военнопленных из бюджета несколько миллионов гривен.

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Что известно о новом лагере для российских военнопленных

Министр юстиции заявил, что в финансировании нового лагеря для пленных Украина хочет привлечь международную поддержку. Ведь первый лагерь для пленных россиян был оборудован с помощью Красного Креста и Канады.

Надеемся, что это произойдет и в нашем новом лагере для военнопленных. Расходов бюджета не удастся нам полностью избежать. Мы думаем, что несколько миллионов гривен нам нужно будет потратить на разработку,

– отметил Малюска.

По словам Малюськи, у Украины нет гарантий того, что новый лагерь для российских пленных будет функционировать в течение длительного времени.

Министр отметил, что это зависит от количества обменов и их масштабов. Однако сейчас необходимо открывать новый лагерь, потому что количество военнопленных растет ежедневно.

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