Об этом 24 Каналу рассказала Ольга Романова, глава фонда "Русь сидящая". По ее словам, Россия плохо относится к своим военным, возвращенным из плена.

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История русского пленника

В российском информационном пространстве существенно уменьшилось упоминание о российских военнопленных. Последними русскими пленными, о возвращении которых стало известно в августе, были бывшие узники из "Вагнера" и "Штром-Z".

Обратите внимание! В октябре сотрудник ГУР Андрей Юсов отметил, что количество обменов пленными между Украиной и Россией действительно упало. Поэтому места содержания российских военнопленных были "переполнены". Ранее ГУР также сообщало, что пытается договориться с Москвой об обмене пленными по принципу "всех на всех", однако переговоры проходят непросто.

Именно в этой группе военнопленных находился и Павел Гугуев, имевший неосторожность выразить все, что он думает о войне и российском командовании, в интервью Владимиру Золкину. Впоследствии его все равно обменяли, но при этом долгое время содержали в воинской части в Московской области.

Оттуда бывший солдат снова позвонил блоггеру, и сказал, что условия пребывания в украинском плену были лучше, чем в российской воинской части. В частности, бывший пленник жаловался, что ему не предоставляют терапию против ВИЧ-инфекции, из чего можно заключить, что в плену он получал ее от Украины.

"После резонансного интервью Гугуев и находившиеся с ним в воинской части люди где-то исчезли. У них отобрали телефоны, и (российские правозащитники – 24 Канал) больше не могут их найти. Если бы после этих слов его отправили в тюрьму, это у него был бы доступ к связи", – отметила Романова.

Ольга Романова о судьбе российских военнопленных по возвращении: смотрите видео

В то время бывшие заключенные находились в военной части свыше месяца и был риск, что Россия может отправить их на фронт повторно, в том числе и как "чернорабочих". Вероятно, именно это и случилось с ними, ведь именно на оккупированных Россией территориях Украины строго следят за тем, чтобы солдаты оккупантов не имели возможности выйти на связь.

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