Про це 24 Каналу розповіла Ольга Романова, голова фонду "Русь сидящая". За її словами, Росія погано ставиться до своїх військових, повернутих із полону.
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Історія російського полоненого
В російському інформаційному просторі суттєво поменшало згадок про російських військовополонених. Останніми російськими полоненими, про повернення яких стало відомо в серпні, були колишні в’язні з "Вагнера" і "Штром-Z".
Саме в цій групі військовополонених перебував і Павєл Гугуєв, який мав необачність висловити все, що він думає про війну та російське командування, в інтерв’ю Володимиру Золкіну. Згодом його все одно обміняли, але при цьому – тривалий час утримували у військовій частині в Московській області.
Звідти колишній солдат знову подзвонив блогеру, і сказав, що умови перебування в українському полоні були кращими, аніж у російській військовій частині. Зокрема, колишній полонений скаржився, що йому не надають терапію проти ВІЛ-інфекції, з чого можна зробити висновок, що в полоні він отримував її від України.
"Після резонансного інтерв’ю Гугуєв та люди, що перебували із ним у військовій частині, десь зникли. У них відібрали телефони, й (російські правозахисники – 24 Канал) більше не можуть їх знайти. Якби після цих слів його відправили до в’язниці, то у нього був би доступ до зв’язку", – зазначила Романова.
Ольга Романова про долю російських військовополонених після повернення: дивіться відео
На той час колишні ув’язнені перебували у військовій частині понад місяць і був ризик, що Росія може відправити їх на фронт повторно, зокрема і як "чорноробів". Імовірно, саме це і трапилося з групою ув’язнених, адже саме з на окупованих Росією територіях України суворо слідкують за тим, щоб солдати окупантів не мали можливості вийти на зв’язок.
Інші новини про Росію та війну, нею розв'язану
- Тим часом проблема військовополонених точно не є першочерговою для очільників Кремля, які заклопотані майбутнім "переобранням" президента Владіміра Путіна. Для цього прийняли спеціальний закон, що дозволить проводити вибори навіть в умовах воєнного стану.
- Щоправда, новини з фронту створюють не дуже приємне тло для російського диктатора. За повідомленнями офіційних посадових осіб, Україна розпочала операції на лівому березі Дніпра у Херсонській області, відтиснувши окупантів від ріки "від 3 до 8 кілометрів" в різних місцях.
- Агресор знав, що не втримає свої позиції на узбережжі, тому ще кілька днів тому спробував повідомити російські медіа про свій організований відступ на 2 лінію оборони. Однак після публікації цього повідомлення з Кремля надійшов наказ прибрати всі згадки про цю поразку. Пізніше також з'явилися припущення, що це повідомлення було російським ІПСО, спрямованим на українське військове командування.