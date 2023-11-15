Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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Потрібна інформаційна тиша, щоб потім відзвітувати про великі успіхи

Окупанти розуміють, що просування українських захисників на Півдні невідворотне. Тож загарбники намагаються активно оборонятися.

Наталія Гуменюк зауважила, що росіяни не можуть прорахувати, з якого саме напрямку їм чекати такої небезпеки. Загарбники почувають себе дуже некомфортно. Саме тому намагаються активізувати важку й потужну артилерію, і навіть РСЗВ, тактичну авіацію.

Відтискання з нашого боку відбуваються на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом всього узбережжя. Лінія фронту сьогодні досить рухлива. Очевидним є факт, що ворога це притискає. Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи,

– наголосила представниця Сил оборони Півдня.

До слова, оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

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