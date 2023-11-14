Відповідну заяву зробив керівник ОП Андрій Єрмак. Він наголосив, що контрнаступ ЗСУ триває, оскільки Україна прагне відновити свою територіальну цілісність.
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Єрмак підтвердив успіхи ЗСУ на Херсонщині
Попри все Збройні Сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Крок за кроком вони демілітаризують Крим. Ми пройшли 70% дистанції. І наш контрнаступ триває,
– заявив Єрмак.
Керівник ОП додав, що Україна знає, як досягти перемоги, а в президента Володимира Зеленського є чіткий план.
За його словами, серед пріоритетів Зеленський визначає розвиток українського ОПК й розгортання власного виробництва озброєнь.
Контекст заяви Єрмака
- 11 листопада в Україні відзначали річницю звільнення від російських військ Херсона та правобережної частини Херсонської області. Водночас лівобережжя досі окуповане росіянами.
- Влітку 2023 року Росія підірвала Каховську ГЕС, щоб завадити українському контрнаступу на Херсонщині.
- Восени 2023 року почали з'являтися повідомлення про успіхи українських сил на лівому березі Дніпра, однак жодної офіційної інформації не було.
- У жовтні аналітики ISW повідомили, що українські військові закріплюються на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські сили нібито просунулися до села Кринки. Відомо, що росіяни обстрілюють Кринки, хоча нібито б мали контролювати цей населений пункт.
- На тлі повідомлень про рейди українських військ на Херсонщині Владіміріу Путіну довелося замінити командувача російських військ на Херсонщині Олега Макаревича.
- Йому закидали те, що його безініціативність уможливила неодноразові висадки українських десантів. Що більше, аналітики ISW вважають, що рішення Путіна призначити Михаїла Теплінського замість Макаревича саме спричинили успіхи українських сил.
- Аналіз |SW підтвердили в розвідці Британії, зазначивши, що призначення Теплінського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили на Херсонщині.
- Варто також додати, що в міноборони Росії заявили, що буцімто перекидають своїх військових з лівобережжя Херсонської області, але згодом відреклися від своїх слів.
- Відповідно до офіційної інформації української сторони, жодного руху окупантів в Херсонській області не було зафіксовано. Відповідну заяву Росії в Україні пов'язують з інформаційною операцією.