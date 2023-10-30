Російські військові блогери 29 жовтня заявили, що командувач Повітряно-десантних військ (ПДВ) генерал-полковник Міхаїл Теплінський змінив генерал-полковника Олега Макаревича на посаді командувача угруповання російських військ "Дніпро", що діє на Херсонському напрямку.

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Путіну через Макаревича довелося понизити в посаді Теплінського

Міністерство оборони Росії не оголосило і не підтвердило повідомлення про відставку Макаревича.

Один російський блогер стверджує, що Путін звільнив Макаревича під час свого нещодавнього візиту до штабу Південного військового округу в Ростові 19 жовтня.

Блогер також стверджував, що Теплінського фактично понизили з посади заступника командувача військами, хоча неясно, чи обіймав він цю посаду досі.

Пов'язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що чутки про відставку Макаревича з'явилися протягом останнього тижня і що його усунення "давно назріло" через те, як він керував військовою ситуацією на Херсонському напрямку.

Повідомлення про звільнення Макаревича вказує на те, що Кремль або російське військове командування можуть бути достатньо стурбовані і скептично налаштовані щодо його здатності відбити нещодавні більш масштабні, ніж зазвичай, українські наземні операції на лівому березі Херсонської області,

– заявляють в ISW.

Що стало причиною відставки Макаревича

Пов'язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що невеликий український "плацдарм" у Кринках (селище на східному березі Херсонської області), ймовірно, став причиною усунення Макаревича.

Інші російські військові блогери повторили подібні теорії, стверджуючи, що недбалість Макаревича і крайня безініціативність командування уможливили неодноразові висадки українських десантів на східному березі Херсонської області.

Один з блогерів стверджував, що українські "плацдарми" на східному березі Херсонської області створюють небезпечний прецедент і що російські війська під командуванням Макаревича були нездатні адекватно протидіяти і реагувати на українські загрози.

Путіну "настукали" про Макаревича

З іншого боку, опонентам Макаревича, можливо, вдалося переконати Путіна в неспроможності Макаревича командувати херсонським напрямком на тлі посилення українських наземних атак.

Обрана група російських блогерів раніше звинувачувала Макаревича в тому, що він не зміг належним чином командувати та оснастити російські війська для реагування на українські рейди на східному березі Херсонської області влітку 2023 року.

Деякі з цих блогерів, зокрема, хвалили Теплінського і критикували Макаревича після того, як він, за повідомленнями, замінив Теплінського на посаді командувача ПДВ взимку 2023 року.

Один з мілблогерів, пов'язаний з ПВК "Вагнера", стверджував, що Макаревича зняли з посади після того, як невстановлені співробітники розвідки повідомили російське "вище командування", ймовірно, Путіна про те, що Макаревич не надав точної інформації про ситуацію в зоні своєї відповідальності.