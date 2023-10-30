Российские военные блоггеры 29 октября заявили, что командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Михаил Теплинский сменил генерал-полковника Олега Макаревича в должности командующего группировкой российских войск "Днепр", действующей на Херсонском направлении.

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Путину из-за Макаревича пришлось понизить в должности Теплинского

Министерство обороны России не объявило и не подтвердило уведомление об отставке Макаревича.

Один российский блоггер утверждает, что Путин уволил Макаревича во время своего недавнего визита в штаб Южного военного округа в Ростове 19 октября.

Блогер также утверждал, что Теплинского фактически снизили с должности заместителя командующего войсками, хотя неясно, занимал ли он этот пост до сих пор.

Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что слухи об отставке Макаревича появились в течение последней недели и что его устранение "давно назрело" из-за того, как он руководил военной ситуацией на Херсонском направлении.

Сообщения об увольнении Макаревича указывает на то, что Кремль или российское военное командование могут быть достаточно обеспокоены и скептически настроены относительно его способности отразить недавние более масштабные, чем обычно, украинские наземные операции на левом берегу Херсонской области,

– заявляют в ISW.

Что стало причиной отставки Макаревича

Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что небольшой украинский "плацдарм" в Крынках (поселок на восточном берегу Херсонской области), вероятно, стал причиной устранения Макаревича.

Другие российские военные блоггеры повторили подобные теории, утверждая, что халатность Макаревича и крайняя безынициативность командования сделали возможным неоднократные высадки украинских десантов на восточном берегу Херсонской области.

Один из блоггеров утверждал, что украинские "плацдармы" на восточном берегу Херсонской области создают опасный прецедент, и что российские войска под командованием Макаревича были неспособны адекватно противодействовать и реагировать на украинские угрозы.

Путину "настучали" на Макаревича

С другой стороны, оппонентам Макаревича, может быть, удалось убедить Путина в неспособности Макаревича командовать херсонским направлением на фоне усиления украинских наземных атак.

Выбранная группа российских блоггеров ранее обвиняла Макаревича в том, что он не смог должным образом командовать и оснастить российские войска для реагирования на украинские рейды летом 2023 года на восточном берегу Херсонской области.

Некоторые из этих блоггеров, в частности, хвалили Теплинского и критиковали Макаревича после того, как он, по сообщениям, заменил Теплинского в должности командующего ВДВ зимой 2023 года.

Один из милблогеров, связанный с ЧВК "Вагнера", утверждал, что Макаревича сняли с должности после того, как неустановленные сотрудники разведки сообщили российское "высшее командование", вероятно, Путину о том, что Макаревич не предоставил точной информации о ситуации в зоне своей ответственности.