Про це йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW) станом на 21 жовтня. Зазначають, що геолокаційні кадри, підтверджують просування українських захисників.

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"Українські сили просунулися до північно-східних Кринок (27 кілометрів на Схід від міста Херсона та 2 кілометри від річки Дніпро)", – ідеться в повідомленні.

Масштабний наступ

Російські військові блогери писали, що українські війська закріплюються біля Кринок і продовжують зберігати свою присутність біля Антонівського шосе та залізничних мостів. Також стверджували, що ЗСУ тимчасово просунулися далі в Кринки аж до дороги Козачі Лагері-Кринки-Корсунка, перш ніж "російські авіаудари відкинули українські сили на північну околицю селища".

Аналітики проаналізували інформацію ще одного російського оглядача, який стверджував, що наразі тривають бої біля Піщанівки (14 кілометрів на схід від Херсона та 4 кілометри від Дніпра). За його словами, на Південній околиці населеного пункту діє українська диверсійно-розвідувальна група.



Де наступають ЗСУ, ситуація на Лівому березі / Інфографіка ISW

Припускали, що станом на 18 жовтня російські сили утримували лише позиції на Південній околиці Піщанівки. Ба більше, Генштаб ЗСУ у звіті за 19 жовтня повідомив, що російська авіація завдала удару по Піщанівці, маючи на увазі, що українські сили діють в населеному пункті.

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