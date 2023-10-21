Детальніше про ситуацію поблизу Бахмута та на Лимано-Куп'янському напрямку розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ, капітан Ілля Євлаш. За його словами, вона складна, але контрольована.

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ЗСУ продовжують просуватися

Євлаш зазначив, що ЗСУ повільно, але впевнено просуваються на відстань від десятків до сотень метрів вглиб. Їм вдається відвойовувати території, які росіяни окупували від 24 лютого 2022 року.

За його словами, російські загарбники перебувають у глухому куті. ЗСУ вдалося взяти штучний насип. Через це окупанти готуються відходити на трасу Горлівка – Бахмут. Зауважимо, що вона перебувала під вогневим контролем наших військових. Загалом такі дії ворога відкривають нові можливості перед ЗСУ.

Маємо просування на південному фланзі на різних його напрямках. Зокрема, за минулу добу українським захисникам вдалося просунутися на південь від Бахмута на різних ділянках фронту від 100 до 300 метрів. Постійні зусилля ЗСУ та постійний рух вперед призводить до істерики в окупантів,

– зазначив він.

Євлаш додав, що позиції ворога погіршуються. Зокрема на південному фланзі від Бахмута. Там окупанти перебувають у глухій обороні. Крім того, на деяких напрямках наші військові змогли подолати бар'єр, "який досить складно штурмувати та легко обороняти". Власне, мовиться про цей штучний насип.

Якщо цей рубікон перейдено, тоді відкриваються нові можливості. Зараз ворог посилює мінно-вибухову роботу, мінує поля, дороги, проїзди, встановлює загородження, щоби стримати наше просування,

– додав він.

Водночас Ілля Євлаш переконаний, що для наших військових такі умови – не проблема. За його словами, за умови правильного планування та застосування військ і сил, можна буде рухатися навіть через протитанкові рови, так звані "зуби дракона" та мінні поля. Ясна річ, усі ці перешкоди вплинуть на просування, але "ми рухаємося вперед і звільняємо наші території".