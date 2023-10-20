Загарбникам важко йти в атаку із застосуванням техніки. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.
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Ситуація під Куп'янськом
Роман Світан зазначив, що під Куп'янськом складно рухатись із технікою. На території є три річки, які впадають у Сіверський Донець. Також там, де могла йти техніка, ЗСУ замінували територію та взяли під контроль артилерією.
Росіянам важко організувати атаку із застосуванням техніки. Тому ставляться завдання протиснути, закидати наші укріпрайони. У них нема там інших варіантів. Щоправда, дуже багато вильотів авіації, це дуже сильно їм допомагає. Є частина артилерії, з якою ми успішно боремось у контрбатарейній боротьбі. Росіяни у цьому сенсі програють,
– пояснив він.
Піхоті складно комунікувати з авіацією, тому є випадки, коли російські вояки потрапляють під свої авіаудари. Полковник ЗСУ у запасі припустив, що окупанти можуть обмежити авіацію. Крім того, зараз погіршуються погодні умови. Тому у росіян залишаться лише штурми піхотою, по яких гарно працюють наші касетні боєприпаси.
"Сили, які там розміщені – це ніби понад 100 тисяч людей, але це збірна солянка військовослужбовців, які здебільшого не брали участь у бойових діях. Максимум вони можуть лише оборонятись. Наступати вони не навчені, тому втрачають техніку під час наступу", – підкреслив військовий експерт.
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Бої на Бахмутському напрямку
Полковник ЗСУ у запасі зауважив, що під Бахмутом така ж ситуація. У росіян стояло завдання втриматись на залізниці. Однак ЗСУ їх відкинули за залізницю, яка йде з Горлівки на Бахмут. Найближчий рубіж оборони, який можуть використовувати окупанти – це річка Бахмутка, але вона мала і не може бути великим рубежем.
Тому у росіян велика проблема, якщо буде подальше просування ЗСУ. Ми можемо просунутись на північ у бік Бахмута, на південь у бік Горлівки, на Курдюмівку, на схід у бік Попасної. Росіяни розуміють цю проблему та намагаються повернутися хоча б на залізницю,
– розповів Світан.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що на Бахмутському напрямку окупанти перебувають у глухій обороні. Ініціатива перебуває на боці українських захисників. За 18 жовтня ЗСУ на різних ділянках фронту вдалося просунутися від 100 до 300 метрів.
- Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що українські бійці на Мелітопольському напрямку просунулися у районі Вербового на 400 метрів.
- Аналітики ISW зазначили, що українські військові продовжують контрнаступ. ЗСУ успішно виснажують резерви росіян. Зокрема, так званий російський мілблогер поскаржився, що українські бійці цілеспрямовано проводять наступальні операції, щоб виснажити обмежені резерви Росії та максимально зберегти власні.