Захватчикам тяжело идти в атаку с применением техники. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Ситуация под Купянском
Роман Свитан отметил, что под Купянском сложно двигаться с техникой. На территории есть три реки, которые впадают в Северский Донец. Также там, где могла идти техника, ВСУ заминировали территорию и взяли под контроль артиллерией.
Россиянам тяжело организовать атаку с применением техники. Поэтому ставятся задачи продавить, забрасывать наши укрепрайоны. У них там нет других вариантов. Правда, очень много вылетов авиации, это очень сильно им помогает. Есть часть артиллерии, с которой мы успешно боремся в контрбатарейной борьбе. Россияне в этом смысле проигрывают,
– объяснил он.
Пехоте сложно общаться с авиацией, поэтому есть случаи, когда российские воины попадают под свои авиаудары. Полковник ВСУ в запасе предположил, что оккупанты могут ограничить авиацию. Кроме того, сейчас ухудшаются погодные условия. Поэтому у россиян останутся только штурмы пехотой, по которым хорошо работают наши кассетные боеприпасы.
"Силы, которые там размещены – это якобы более 100 тысяч человек, но это сборная солянка военнослужащих, которые в большинстве своем не участвовали в боевых действиях. Максимум они могут только обороняться. Наступать они не обучены, поэтому теряют технику во время наступления", – подчеркнул военный эксперт.
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Бои на Бахмутском направлении
Полковник ВСУ в запасе отметил, что под Бахмутом такая же ситуация. У россиян стояла задача удержаться на железной дороге. Однако ВСУ их отбросили за железную дорогу, которая идет из Горловки на Бахмут. Ближайший рубеж обороны, который могут использовать оккупанты – это река Бахмутка, но она малая и не может быть большим рубежом.
Поэтому у россиян большая проблема, если будет дальнейшее продвижение ВСУ. Мы можем продвинуться на север в сторону Бахмута, на юг в сторону Горловки, на Курдюмовку, на восток в сторону Попасной. Россияне понимают эту проблему и пытаются вернуться хотя бы на железную дорогу,
– рассказал Свитан.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что на Бахмутском направлении оккупанты находятся в глухой обороне. Инициатива находится на стороне украинских защитников. За 18 октября ВСУ на разных участках фронта удалось продвинуться от 100 до 300 метров.
- Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что украинские бойцы на Мелитопольском направлении продвинулись в районе Вербового на 400 метров.
- Аналитики ISW отметили, что украинские военные продолжают контрнаступление. ВСУ успешно истощают резервы россиян. В частности, так называемый российский милблогер пожаловался, что украинские бойцы целенаправленно проводят наступательные операции, чтобы истощить ограниченные резервы России и максимально сохранить собственные.