В частности, Силы обороны имеют определенные успехи на нескольких направлениях. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Он заметил, что, понимая это, оккупанты начинают закрепляться.

Смотрите также Россияне массированно наступают на Авдеевку: как за неделю сменилась линия фронта

Как противник пытается замедлить наступление ВСУ

"За прошедшие сутки (18 октября – 24 Канал) нам удалось на разных участках фронта продвинуться от 100 до 300 метров. Самое главное – это постоянные усилия, которые прилагают наши защитники и защитницы. Мы не сбавляем темпов. Да, вероятно, это не так быстро, как кому-то казалось", – сказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ.

Однако, как отметил Евлаш, самое важное – сохранить жизнь и здоровье украинских военнослужащих, а также планировать операции. Поскольку грамотно и правильно спланированная операция будет иметь достаточно положительные результаты. В частности, об успехе Сил обороны свидетельствует реакция противника.

Это значит, что мы 100% на верном пути и нужно действовать в том же направлении. Враг, понимая, что теряет свое положение, уже начинает обустраивать свои позиции вблизи дороги Бахмут – Горловка, ранее находившейся под нашим огневым контролем.

– объяснил Илья Евлаш.

Евлаш о ситуации на Бахмутском направлении: смотреть видео

По его словам, враг постепенно начинает укреплять свои позиции. Следовательно, оккупанты оборудуют минно-взрывные и инженерные заграждения, чтобы замедлить наше наступление. Ведь россияне понимают, что наступление украинских военных уверенное, хоть и медленное.

Однако ничто не остановит наступление, время которого наступило,

– подчеркнул Евлаш.

Оккупанты терпят неудачу на Бахмутском направлении