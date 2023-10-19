Зокрема, Сили оборони мають певні успіхи на кількох напрямках. Про це 24 Каналу розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, зауваживши, що розуміючи це, окупанти починають закріплюватися.

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Як противник намагається сповільнити наступ ЗСУ

"За минулу добу (18 жовтня – 24 Канал) нам вдалося на різних ділянках фронту просунутися від 100 до 300 метрів. Найголовніше – це постійні зусилля, які докладають наші захисники та захисниці. Ми не збавляємо темпів. Так, імовірно, це не так швидко, як комусь здавалося б", – сказав керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

Однак, як наголосив Євлаш, найважливіше – зберегти життя та здоров'я українських військовослужбовців, а також планувати операції. Оскільки грамотно й правильно спланована операція матиме досить позитивні результати. Зокрема, про успіх Сил оборони свідчить реакція противника.

Це означає, що ми 100% на правильному шляху й необхідно діяти в тому ж напрямку. Ворог розуміючи, що втрачає своє положення, вже починає облаштовувати свої позиції поблизу дороги Бахмут – Горлівка, яка раніше перебувала під нашим вогневим контролем,

– пояснив Ілля Євлаш.

Євлаш про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивитися відео

За його словами, ворог поступово починає закріплювати свої позиції. Відтак окупанти обладнують мінно-вибухові й інженерні загородження, аби сповільнити наш наступ. Адже росіяни розуміють, що наступ українських військових впевнений, хоч і повільний.

Проте ніщо не зупинить наступ, час якого настав,

– підкреслив Євлаш.

Окупанти зазнають невдачі на Бахмутському напрямку