Ця ситуація створює для окупантів серйозні проблеми. Про це 24 Каналу сказав офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що Бахмутський напрямок є одним з найбільш стратегічних.

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Панічні настрої набирають обертів

Бахмут залишається стратегічним напрямком. Його недарма називають воротами Донбасу.

Зараз на Сході противник має низку серйозних проблем. Окупанти не можуть залучити на інші напрямки свої оперативні резерви, які зосереджені біля Бахмута. Через це росіяни відчувають серйозний дефіцит кадрових частин на інших стратегічних напрямках, зокрема на Лимано-Куп'янському,

– додав офіцер ЗСУ.

Російські загарбники змушені застосовувати напівпідготовлені угруповання "Шторм-Z", до яких входять зеки. Це також призводить до зростання дезертирських настроїв у російській армії.

Ми бачимо, що на Куп'янському напрямку 25 й 126 армії Росії активно говорять про те, що хочуть відступати з цього напрямку через те, що їм не виплачують зарплати та бойові виплати, а також через високі втрати особового складу,

– зазначив Березовець.

Використання новітніх видів озброєння, зокрема ATACMS, призводитиме до збільшення панічних настроїв серед російських підрозділів, зростання рівня дезертирства, самострілів й відмов виконання наказів російського військового командування.

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У Бахмуті ПВК "Вагнера" перетворилася на попіл

Методом килимових бомбардувань російські загарбники розбомбили Соледар, Сєвєрськодонецьк, Мар'їнку тощо. Так само армія Росії знищила Бахмут. Нині від міста залишилися купи каміння й руїни.

Збройні Сили понад рік героїчно проводили оборонну операцію, внаслідок якої були перемелені кращі кадрові частини армії Росії та ПВК "Вагнера".

"Завдяки героїзму та професіоналізму українських військових ПВК Євгєнія Пригожина фактично припинила існування. Вагнерівці стерлися в Бахмуті. Втрати ПВК становлять близько 30 тисяч особового складу", – мовив офіцер ЗСУ.

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