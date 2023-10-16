Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів 24 Каналу, які підрозділи нині воюють на Східному напрямку.
Дивіться також ЗСУ відповідають на нічні штурми росіян на Бахмутському напрямку: надихаюче відео від Сирського
Угруповання дуже різні
На Сході перебувають парашутно-десантні підрозділи, але їх використовують не за призначенням – застосовують як “елітну” піхоту. Росіяни сформували підрозділи з мешканців так званих квазі республік "ЛДНР". На Східному напрямку зосереджений бойовий армійський резерв.
На південь від Бахмута десь на 2 – 3 лінії стоїть "Ахмат". Війська Рамзана Кадирова виконують роль загороджувальних загонів. Крім того, там розташовані танкові підрозділи, які перебувають в окремих мотострілецьких бригадах та полках, що підсилені танками та артилерією.
Яких російських підрозділів найбільше на Сході: дивіться відео
Як росіяни потрапляють у "Шторм-Z"
Підрозділи "Шторм-Z" присутні практично всюди, зазначив Євлаш. Ними окупанти компенсують втрати особового складу. Бійців "Шторм-Z" ніхто не рахує і їх не шкода.
На території країни-агресора працює жорстка репресивна машина, завдяки якій дуже просто набирають нових солдатів.
Яскравий випадок, коли ми спілкувалися з одним полоненим поблизу Білогорівки. Він нам розповідав, що в Росії його двічі зупиняла поліція через тонування скла. На третій раз його забрали та відправили в навчальний центр. Через два тижні він вже опинився на фронті й потрапив у полон. Весь його підрозділ було знищено,
– сказав керівник пресслужби Східного угруповання військ.
За його словами, у "Шторм-Z" потрапити нескладно. Для цього використовують не центральні області Росії, а глибинку. Наприклад, 25 армія набрана з Заволжя, Передуралля та інших районів.
Ситуація біля Бахмута: останні новини
- ЗСУ мають успіхи на півдні від Бахмута. Українські бійці закріпилися за залізницею та продовжують звільняти окуповані ворогом території.
- Рота ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр на Бахмутському напрямку уразили російську техніку майже на 2 мільйони доларів. Зокрема, пошкоджено самохідні артилерійські установки 2с1 "Гвоздика" та 2с9 "Нона-С".
- Зазначимо, що Росія цинічно нехтує міжнародним гуманітарним правом. Нещодавно окупанти вкотре застосували фосфорні бомби.