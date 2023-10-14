Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, яка ситуація на Бахмутському напрямку. Він виклав відео роботи наших захисників.

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Що відомо про обстановку на Бахмутському напрямку

На цьому напрямку росіяни регулярно штурмують позиції українських військових уночі, але отримують гідну відсіч.

Наша розвідка і артилерія працюють злагоджено. Знищується техніка та жива сила, палають боєприпаси,

– написав Сирський.

Командувач Сухопутних військ показав, як аеророзвідники 30 ОМБр завдають ударів із бригадних САУ та гармат сусідніх підрозділів по росіянах, які намагаються іти на штурм уночі.

Як ЗСУ відпрацьовують по росіянах на Бахмутському напрямку вночі: дивіться відео

Яка ситуація на фронті