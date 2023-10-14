Українські оборонці відбили близько 20 атак російських терористів. Зокрема, в населених пунктах Авдіївка, Керамік і Первомайське.

Важливо ЗСУ знищили Су-25 та "Орлан-10", на Авдіївському напрямку захисники мужньо тримають оборону

Росія провалює наступ на Авдіївському напрямку

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону. Втім, це все безуспішно.

Наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області,

– зазначили у відомстві.

Шалені втрати окупантів на фронті

За останні 3 дні під час штурмів в районі Красногорівки Донецької області втрати окупантів склали понад 100 безповоротних, більшість з яких внаслідок відсутності евакуації з поля бою, а також близько 200 поранених.

Наша авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника.

Також наші оборонці знищили російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та станцію РЕБ ворога.

Днями ЗСУ знищили російський винищувач Су-25

Нагадаємо, що нещодавно нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Також наша авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також 5 ударів завдали по зенітно-ракетних комплексах противника.