Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 13 жовтня. Також у ньому розповіли про ситуацію на фронті, зокрема на Авдіївському у напрямку.

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Ворог продовжує зазнавати втрат

Так, упродовж доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах скупчення живої сили, зброї, техніки, а також мосту окупантів. Наші захисники знищили російський винищувач Су-25, а також БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Крім того, підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління, району скупчення живої сили, зброї та техніки. А також уразили склад боєприпасів і станцію РЕБ.

Яка ситуація на фронті