Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 13 жовтня. Також у ньому розповіли про ситуацію на фронті, зокрема на Авдіївському у напрямку.
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Ворог продовжує зазнавати втрат
Так, упродовж доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах скупчення живої сили, зброї, техніки, а також мосту окупантів. Наші захисники знищили російський винищувач Су-25, а також БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Крім того, підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління, району скупчення живої сили, зброї та техніки. А також уразили склад боєприпасів і станцію РЕБ.
Яка ситуація на фронті
- Авдіївський напрямок. Наші військові мужньо тримають оборону, відбили 10 атак російських загарбників у районі населеного пункту Авдіївка, а також понад 15 атак у районах Кераміка, Тоненького, Сєверного, Первомайського, Нетайлового Донецької області.
- Також російські загарбники завдали авіаударів по районах Новокалинового й Авдіївки. З артилерії та мінометів били по близько 20 населених пунктах, зокрема Новобахмутівці, Авдіївці, Опитному, Первомайському, Невельському на Донеччині.
- Куп'янський напрямок. Наші військові відбили 12 атак у районі Синьківки, Іванівки та Кислівки, що на Харківщині.
- Лиманський напрямок. Сили оборони відбили атаки у районі Макіївки, що на Луганщині.
- Бахмутський напрямок. Окупанти обстрілювали з артилерії та мінометів, а також завдавали авіаційних ударів.
- Мар'їнський напрямок. Упродовж доби наші військові успішно відбили близько 10 атак окупантів у районі Мар'їнки, що на Донеччині.
- Шахтарський напрямок. Російські військові вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації у районі Старомайорського, що на Донеччині.
- Запорізький напрямок. Там теж окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення у районі Роботиного, що в Запорізькій області.