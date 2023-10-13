Військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, яку тактику застосовують загарбники на Авдіївському напрямку.

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За його словами, тепер Росія не вдається до лобових штурмів, а намагається оточити місто з північних і південних флангів. Таким способом країна-агресорка намагається зберегти свої ресурси – не людей, а техніку.

Піхотним атакам передували потужні довготривалі обстріли з усього наявного спектра озброєння.

"Вони стягнули велику кількість живої сили та техніки туди, вони готувались. Намагалися це зробити цілком таємно, хоча наша розвідка все знала", – зазначив Гетьман.

Чому Авдіївка важлива

Авдіївку вважають передмістям Донецька – відстань між ними становить лише понад 20 кілометрів. З цього міста можна артилерійським вогнем контролювати ситуацію в Донецьку.

Росіяни досі не можуть побудувати щось дуже суттєве в Донецьку, тому що в нас є такий п'ятачок – Авдіївка, звідки можна багато чого зробити,

– пояснив Гетьман.

Свого часу Авдіївка може стати плацдармом для подальших наступальних дій – на той самий Донецьк.

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