Военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, какую тактику применяют захватчики на Авдеевском направлении.

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По его словам, теперь Россия не прибегает к лобовым штурмам, а пытается оцепить город с северных и южных флангов. Таким способом страна-агрессор пытается сохранить свои ресурсы – не людей, а технику.

Пехотным атакам предшествовали мощные длительные обстрелы из всего имеющегося спектра вооружения.

"Они стянули большое количество живой силы и техники туда, они готовились. Пытались это сделать совершенно тайно, хотя наша разведка все знала", – отметил Гетьман.

Почему Авдеевка важна

Авдеевку считают пригородом Донецка – расстояние между ними составляет всего более 20 километров. С этого города можно артиллерийским огнем контролировать ситуацию в Донецке.

Россияне до сих пор не могут построить что-то очень существенное в Донецке, потому что у нас есть такой пятачок – Авдеевка, откуда можно многое сделать,

– объяснил Гетман.

В свое время Авдеевка может стать плацдармом для дальнейших наступательных действий – на тот же Донецк.

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