Военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, какую тактику применяют захватчики на Авдеевском направлении.
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По его словам, теперь Россия не прибегает к лобовым штурмам, а пытается оцепить город с северных и южных флангов. Таким способом страна-агрессор пытается сохранить свои ресурсы – не людей, а технику.
Пехотным атакам предшествовали мощные длительные обстрелы из всего имеющегося спектра вооружения.
"Они стянули большое количество живой силы и техники туда, они готовились. Пытались это сделать совершенно тайно, хотя наша разведка все знала", – отметил Гетьман.
Почему Авдеевка важна
Авдеевку считают пригородом Донецка – расстояние между ними составляет всего более 20 километров. С этого города можно артиллерийским огнем контролировать ситуацию в Донецке.
Россияне до сих пор не могут построить что-то очень существенное в Донецке, потому что у нас есть такой пятачок – Авдеевка, откуда можно многое сделать,
– объяснил Гетман.
В свое время Авдеевка может стать плацдармом для дальнейших наступательных действий – на тот же Донецк.
Ситуация в Авдеевке: последние новости
- Четвертые сутки подряд продолжаются тяжелые бои за этот населенный пункт. Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш сказал, что россияне лезут, как тараканы, их очень много.
- По скромным оценкам аналитиков ISW, за это время украинские силы уничтожили по меньшей мере 36 единиц российской бронетехники. Речь идет о танках, бронетранспортерах и транспортных средствах.
- Российские оккупанты сосредоточились на Авдеевке из-за риска оперативного окружения в Бахмуте. Врагу важно показать хоть какие-то "победы".