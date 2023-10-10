Российские оккупанты традиционно обстреливают жилую застройку. Пропагандистские телеграм-каналы также распространяют видео со взрывами в Авдеевке, однако никак не комментируют ситуацию, пишет 24 Канал.

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Россияне атакуют Авдеевку

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал утром 10 октября, что захватчики с 5 утра непрерывно обстреливают жилищную застройку как артиллерией, так и авиацией.

Уб***ки. Все превращают в Мариуполь и Бахмут,

– заметил Андрющенко.

Он добавил, что враги должны исчезнуть, несмотря на возраст и пол.

Россияне атакуют Авдеевку: смотрите видео

Россияне цинично атакуют Авдеевку / Фото с телеграма Петра Андрющенко и пропагандистов

Где расположена Авдеевка на Донетчине: смотрите на карте

Какая ситуация на Авдеевском направлении