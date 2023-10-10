Российские оккупанты традиционно обстреливают жилую застройку. Пропагандистские телеграм-каналы также распространяют видео со взрывами в Авдеевке, однако никак не комментируют ситуацию, пишет 24 Канал.
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Россияне атакуют Авдеевку
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал утром 10 октября, что захватчики с 5 утра непрерывно обстреливают жилищную застройку как артиллерией, так и авиацией.
Уб***ки. Все превращают в Мариуполь и Бахмут,
– заметил Андрющенко.
Он добавил, что враги должны исчезнуть, несмотря на возраст и пол.
Россияне атакуют Авдеевку: смотрите видео
Россияне цинично атакуют Авдеевку / Фото с телеграма Петра Андрющенко и пропагандистов
Где расположена Авдеевка на Донетчине: смотрите на карте
Какая ситуация на Авдеевском направлении
- В начале октября боец "Легиона Свободы" Максим Морозов рассказывал, что на Авдеевском направлении российские захватчики используют почти все виды оружия.
- В частности, оккупанты атакуют из ствольной артиллерии, минометов, танков и так далее. Особенно активно россияне применяют авиацию.
- Максим Морозов объяснил, что ситуация напряженная. Враг также применяет FPV-дроны и другие беспилотники.
- Под атакой находится и сам город. Кроме того, враги прибегают к обстрелу коксохимического завода в Авдеевке. Из-за атаки там в конце сентября 2023 года вспыхнул пожар.