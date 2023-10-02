Об этом 24 Каналу рассказал боец "Легиону Свободы" Максим Морозов, заметив, что оккупанты постоянно ведут огонь из разных видов вооружения.

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Какая ситуация возле Авдеевки

Как отметил военный, на Авдеевском направлении продолжаются боевые действия. Захватчики используют здесь и ствольную артиллерию, и минометы, и танки. Особенно активно оккупанты применяют авиацию.

У нас ситуация достаточно сложная. Враг применит все виды вооружения. В достаточно большом количестве также использует авиацию. Также применяют FPV-дроны и другие беспилотники. Враг вообще не жалеет никакого боекомплекта. Серьезно обстреливает как из артиллерийских систем, так и из танков, минометов,

– рассказал военный из "Легиона Свободы".

К теме – смотрите разговор с Максимом Морозовым на ютубе 24 Канала

Враг ведет огонь по разным направлениям. Под обстрелы попадает как сама Авдеевка, так и окрестности, в том числе Авдеевский коксохимический завод.

Обратите внимание! 28 сентября оккупанты обстреляли коксохимический завод в Авдеевке. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш предположил, что после победы вряд ли удастся возобновить работу этого предприятия.

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