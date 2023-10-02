Про це 24 Каналу розповів боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов, зауваживши, що окупанти постійно ведуть вогонь з різних видів озброєння.

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Яка ситуація біля Авдіївки

Як наголосив військовий, на Авдіївському напрямку тривають бойові дії. Загарбники використовують тут і ствольну артилерію, і міномети, і танки тощо. Особливо активно окупанти застосовують авіацію.

В нас ситуація досить складна. Ворог застосує усі види озброєння. В досить великій кількості також використовує авіацію. Також застосовують FPV-дрони та інші безпілотники. Ворог взагалі не шкодує ніякого боєкомплекту. Серйозно обстрілює як з артилерійських систем, так і з танків, мінометів,

– розповів військовий з "Легіону Свободи".

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Ворог веде вогонь по різних напрямках. Під обстріли потрапляє як сама Авдіївка, так і околиці, зокрема й Авдіївський коксохімічний завод.

Зверніть увагу! 28 вересня окупанти обстріляли коксохімічний завод в Авдіївці. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш припустив, що після перемоги навряд чи вдасться відновити роботу цього підприємства.

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