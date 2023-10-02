Про це 24 Каналу розповів боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов, зауваживши, що окупанти постійно ведуть вогонь з різних видів озброєння.
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Яка ситуація біля Авдіївки
Як наголосив військовий, на Авдіївському напрямку тривають бойові дії. Загарбники використовують тут і ствольну артилерію, і міномети, і танки тощо. Особливо активно окупанти застосовують авіацію.
В нас ситуація досить складна. Ворог застосує усі види озброєння. В досить великій кількості також використовує авіацію. Також застосовують FPV-дрони та інші безпілотники. Ворог взагалі не шкодує ніякого боєкомплекту. Серйозно обстрілює як з артилерійських систем, так і з танків, мінометів,
– розповів військовий з "Легіону Свободи".
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Ворог веде вогонь по різних напрямках. Під обстріли потрапляє як сама Авдіївка, так і околиці, зокрема й Авдіївський коксохімічний завод.
Ситуація біля Авдіївки: останні новини
- Відомо, що 28 вересня окупанти запустили з авіації дві ракети по Авдіївському коксохімічному заводу. Там загорівся нафталін, від чого була велика "хмара" чорного диму.
- На початку вересня українським військовим вдалося просунутися вперед в населеному пункті Опитне, яке розташоване на південь від Авдіївки. Цікаво, що це селище розташоване всього за кілька кілометрів від Донецького аеропорту.
- Окупанти намагаються оточити Авдіївку ще з самого початку повномасштабного вторгнення. За більш ніж півтора року їм не вдалося це зробити. Підрозділи Сил оборони відчайдушно відбивають спроби ворога просунутися вперед на цьому напрямку.
- Сама Авдіївка розташована за 13 кілометрів на північ від Донецька, а до повномасштабної війни там проживало понад 30 тисяч людей.