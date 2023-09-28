Вдень 28 вересня окупанти обстріляли Авдіївку ракетами з авіації. Дві ворожі цілі влучили по території коксохімічного заводу.

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Палає нафталін

За словами начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, обстріл трапився приблизно о 13:10. Одна з двох ракет, якими вдарили по території заводу, потрапила у склад, де зберігався нафталін. Наразі горять його залишки.

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Барабаш додав, що, на щастя, обійшлося, без постраждалих.

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