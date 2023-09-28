На щастя, українські сили ППО відпрацювали на відмінно. Під час атаки влучань не було.
Важливо Десятки вантажівок у пекельному вогні: як рятувальники боролися з наслідками обстрілу Одещини
Що відомо про нічну атаку по Одещині
Як розповіли в ОВА, вночі російські терористи знову атакували Одеську область ударними безпілотниками. Жодних влучань та руйнувань немає. Також обійшлось без постраждалих.
Було зафіксовано лише декілька невеликих осередків займань сухої трави внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів",
– зазначила місцева влада.
Масована атака по Україні 28 вересня
- Вдень 27 та вночі 28 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 22 ворожі повітряні цілі: 2 розвідувальних БпЛА типу "Орлан" та 20 ударних БпЛА типу "Shahed 131/136".
- У Повітряних силах розповіли, що вночі 28 вересня російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ – Росія, мис Чауда – ТОТ Крим).
- Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 "Шахеди".
- Зазначається, що до відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
- Окрім цього, протягом минулої доби, 27 вересня, знищено 6 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня ("Орлан", "Зала", "Суперкам").
- За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника.