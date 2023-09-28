На щастя, українські сили ППО відпрацювали на відмінно. Під час атаки влучань не було.

Важливо Десятки вантажівок у пекельному вогні: як рятувальники боролися з наслідками обстрілу Одещини

Що відомо про нічну атаку по Одещині

Як розповіли в ОВА, вночі російські терористи знову атакували Одеську область ударними безпілотниками. Жодних влучань та руйнувань немає. Також обійшлось без постраждалих.

Було зафіксовано лише декілька невеликих осередків займань сухої трави внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів",

– зазначила місцева влада.

Масована атака по Україні 28 вересня