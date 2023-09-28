К счастью, украинские силы ПВО отработали отлично. Во время атаки попаданий не было.

Важно Десятки грузовиков в адском огне: как спасатели боролись с последствиями обстрела Одесчины

Что известно о ночной атаке по Одесчине

Как рассказали в ОВА, ночью российские террористы снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Никаких попаданий и разрушений нет. Также обошлось без пострадавших.

Было зафиксировано лишь несколько небольших очагов возгораний сухой травы в результате падения обломков сбитых "Шахедов",

– отметила местная власть.

Массированная атака по Украине 28 сентября