К счастью, украинские силы ПВО отработали отлично. Во время атаки попаданий не было.
Важно Десятки грузовиков в адском огне: как спасатели боролись с последствиями обстрела Одесчины
Что известно о ночной атаке по Одесчине
Как рассказали в ОВА, ночью российские террористы снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Никаких попаданий и разрушений нет. Также обошлось без пострадавших.
Было зафиксировано лишь несколько небольших очагов возгораний сухой травы в результате падения обломков сбитых "Шахедов",
– отметила местная власть.
Массированная атака по Украине 28 сентября
- Днем 27 и ночью 28 сентября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 22 вражеских воздушных целей: 2 разведывательных БпЛА типа "Орлан" и 20 ударных БпЛА типа "Shahed 131/136".
- В Воздушных силах рассказали, что ночью 28 сентября российские оккупанты атаковали 44 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск – Россия, мыс Чауда – ТОТ Крым).
- Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 34 "Шахеда".
- Отмечается, что к отбитию атаки привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
- Кроме этого, за прошедшие сутки, 27 сентября, уничтожены 6 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня ("Орлан", "Зал", "Суперкам").
- За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил совершила более 30 самолетов вылетов на истребительное прикрытие и огневое поражение противника.