В Одесской области в результате атаки россиян дронами-камикадзе двое граждан получили ранения. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

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Спасатели оперативно ликвидировали пожары

Все пожары, возникшие в результате удара "Шахедами", были оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. Украинские спасатели показали видео, как укротили огонь в результате атаки России.

Как свидетельствуют кадры, больше всего от обстрела россиян пострадали грузовики. На видео заметно немало автомобилей, охвативших пламя.

Как спасатели ликвидировали последствия обстрела Одесской области: смотрите видео

Россия ударила по Одесской области: подробности