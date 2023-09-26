В Одесской области в результате атаки россиян дронами-камикадзе двое граждан получили ранения. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
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Спасатели оперативно ликвидировали пожары
Все пожары, возникшие в результате удара "Шахедами", были оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. Украинские спасатели показали видео, как укротили огонь в результате атаки России.
Как свидетельствуют кадры, больше всего от обстрела россиян пострадали грузовики. На видео заметно немало автомобилей, охвативших пламя.
Как спасатели ликвидировали последствия обстрела Одесской области: смотрите видео
Россия ударила по Одесской области: подробности
- Российские военные ночью направили по Украине 38 "Шахедов", из которых силы ПВО обезвредили 26. Оккупанты атаковали Одесскую область в течение двух часов.
- В результате атаки России в Измаильском районе произошли попадания в припортовую инфраструктуру. Из-за обстрелов пострадали двое мужчин – водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второму с тяжелой травмой руки госпитализировали.
- Также в результате атаки дронами-камикадзе повреждено здание пункта пропуска на границе Украины с Румынией, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур занялись.
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что работа паромного пункта пропуска "Орловка" временно приостановлена. Там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки противника.
- В ответ на атаку России, которая еще раз происходила на границе Румынии, официальный Бухарест осудил удар "Шахедами".