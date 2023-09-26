В частности, враг атаковал дронами паромную переправу через Дунай. Она проходит между украинской Орловкой и румынской Исакчей.

Обратите внимание "Мы не устали вас уничтожать": Олещук показал кадры ночной работы ПВО по "Шахедам"

В Минобороны Румынии заявили, что в режиме реального времени отслеживали ситуацию во время террористической атаки России.

Мы решительно осуждаем эти неоправданные и незаконные атаки,

– отметили в ведомстве.

Атака на Одесскую область – главное

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину. В частности, для этого оккупанты используют дроны-камикадзе. В ночь на 26 сентября атака россиян продолжалась 2 часа. К счастью, большинство дронов сбили защитники украинского неба. В то же время в Измаильском районе, к сожалению, зафиксировали попадание в припортовую инфраструктуру.

В результате террористической атаки известно о 2 пострадавших – это водители грузовиков. Одному из них удалось оказать медицинскую помощь на месте инцидента. Другому – понадобилась госпитализация. У мужчины – тяжелая травма руки.

Людей призывают во время воздушных тревог ходить в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.