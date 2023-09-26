Зокрема, ворог атакував дронами поромну переправу через Дунай. Вона проходить між українською Орлівкою та румунською Ісакчею.

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У Міноборони Румунії заявили, що у режимі реального часу відстежували ситуацію під час терористичної атаки Росії.

Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані та незаконні атаки,

– наголосили у відомстві.

Атака на Одеську область – головне

Російські окупанти продовжують атакувати Україну. Зокрема, для цього окупанти використовують дрони-камікадзе. У ніч на 26 вересня атака росіян тривала 2 години. На щастя, більшість дронів збили захисники українського неба. Водночас в Ізмаїльському районі, на жаль, зафіксували влучання у припортову інфраструктуру.

Внаслідок терористичної атаки відомо про 2 постраждалих – це водії вантажівок. Одному з них змогли надати медичну допомогу на місці інциденту. Іншому – знадобилася госпіталізація. У чоловіка – важка травма руки.

Людей закликають під час повітряних тривог ходити в укриття цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.