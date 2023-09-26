Наші військові збили 26 ворожих безпілотників. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав відео, як потужно працюють наші захисники.

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Як Повітряні сили ЗСУ потужно збивають ворожі дрони

Ми все бачимо і ми не втомились вас знищувати!

– написав генерал-лейтенант.

Він запевнив, що на опублікованому відео – бойова робота підрозділів Повітряних сил ЗСУ по ворожих ударних безпілотниках типу Shahed 26 вересня 2023 року.

Як українські військові знищують ворожі дрони: дивіться відео