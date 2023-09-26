Наши военные сбили 26 вражеских беспилотников. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал видео, как мощно работают наши защитники.

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Как Воздушные силы ВСУ мощно сбивают вражеские дроны

Мы все видим и мы не устали вас уничтожать!

– написал генерал-лейтенант.

Он заверил, что на опубликованном видео – боевая работа подразделений Воздушных сил ВСУ по вражеским ударным беспилотникам типа Shahed 26 сентября 2023 года.

Как украинские военные уничтожают вражеские дроны: смотрите видео