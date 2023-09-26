Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий на брифинге, информирует 24 Канал. По его словам, также власти сейчас снабжают станции "Укрэнерго" дополнительным оборудованием для защиты от ракет и дронов.

Важно Ночью ПВО уничтожила над Украиной 26 "Шахедов": какие области атаковал враг

Во Львовской области заработают еще 50 мобильных групп для сбития дронов

Как отметил Козицкий, сейчас ведется работа совместно с социально-ответственным бизнесом и Воздушным командованием "Запад" по обустройству дополнительных 50 мобильных групп для уничтожения "Шахедов".

До 15 октября поможем нашим военным с 50 мобильными группами, которые будут полностью оборудованы для сбития "Шахедов",

– подчеркнул чиновник.

По словам Козицкого, сейчас власти также снабжают станции "Укрэнерго" дополнительным оборудованием для защиты от ракет и дронов. Подобные работы производятся и на основных подстанциях облэнерго. Это позволит дополнительно защитить поставки электроэнергии населению.

Украина разворачивает мобильные группы ПВО: что известно