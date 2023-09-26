Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий на брифинге, информирует 24 Канал. По его словам, также власти сейчас снабжают станции "Укрэнерго" дополнительным оборудованием для защиты от ракет и дронов.
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Во Львовской области заработают еще 50 мобильных групп для сбития дронов
Как отметил Козицкий, сейчас ведется работа совместно с социально-ответственным бизнесом и Воздушным командованием "Запад" по обустройству дополнительных 50 мобильных групп для уничтожения "Шахедов".
До 15 октября поможем нашим военным с 50 мобильными группами, которые будут полностью оборудованы для сбития "Шахедов",
– подчеркнул чиновник.
По словам Козицкого, сейчас власти также снабжают станции "Укрэнерго" дополнительным оборудованием для защиты от ракет и дронов. Подобные работы производятся и на основных подстанциях облэнерго. Это позволит дополнительно защитить поставки электроэнергии населению.
Украина разворачивает мобильные группы ПВО: что известно
- Напомним, ранее на северных направлениях обороны Украины начало набирать обороты создание мобильных огневых групп ПВО. На первом этапе работы было создано 19 групп ПВО.
- Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что 19 групп ПВО созданы на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям.
- Группы ПВО будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины.
- Известно, что мобильные огневые подразделения уже защищают происки к объектам критической инфраструктуры на Волыни, а также стратегические объекты Сумщины.