Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький на брифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, також влада зараз забезпечує станції "Укренерго" додатковим обладнанням для захисту від ракет та дронів.
Важливо Вночі ППО знищила над Україною 26 "Шахедів": які області атакував ворог
На Львівщині запрацюють ще 50 мобільних груп для збиття дронів
Як зазначив Козицький, наразі ведеться робота спільно з соціально-відповідальним бізнесом та Повітряним командуванням "Захід" стосовно облаштування додаткових 50 мобільних груп для знищення "Шахедів".
До 15 жовтня допоможемо нашим військовими з 50 мобільними групами, які будуть повністю обладнані для збиття "Шахедів",
– наголосив чиновник.
За словами Козицького, зараз влада також забезпечує станції "Укренерго" додатковим обладнанням для захисту від ракет та дронів. Подібні роботи проводять і на основних підстанціях обленерго. Це дозволить додатково захистити постачання електроенергії населенню.
Україна розгортає мобільні групи ППО: що відомо
- Нагадаємо, раніше на північних напрямках оборони України почало набирати обертів створення мобільних вогневих груп ППО. На першому етапі роботи було створено 19 груп ППО.
- Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, що 19 груп ППО створені на базі потужних позашляховиків Ford F250 та Ford F350, які адаптовані до бойових умов.
- Групи ППО захищатимуть небо як на підступах до Києва, так і повітряний простір над населеними пунктами півночі та північного заходу України.
- Відомо, що мобільні вогневі підрозділи вже захищають підступи до об'єктів критичної інфраструктури на Волині, а також стратегічні об'єкти Сумщини.