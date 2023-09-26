Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький на брифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, також влада зараз забезпечує станції "Укренерго" додатковим обладнанням для захисту від ракет та дронів.

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Як зазначив Козицький, наразі ведеться робота спільно з соціально-відповідальним бізнесом та Повітряним командуванням "Захід" стосовно облаштування додаткових 50 мобільних груп для знищення "Шахедів".

До 15 жовтня допоможемо нашим військовими з 50 мобільними групами, які будуть повністю обладнані для збиття "Шахедів",

– наголосив чиновник.

За словами Козицького, зараз влада також забезпечує станції "Укренерго" додатковим обладнанням для захисту від ракет та дронів. Подібні роботи проводять і на основних підстанціях обленерго. Це дозволить додатково захистити постачання електроенергії населенню.

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