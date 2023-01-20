Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что 19 групп ПВО созданы на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям.
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Мобильные группы будут сбивать дроны и ракеты
Сообщается, что группы ПВО будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины.
Мобильные огневые подразделения уже защищают подступы к объектам критической инфраструктуры на Волыни, а также стратегические объекты Сумщины,
– отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Экипажам передана очередная партия внедорожников, которые могут быстро перемещаться и поражать воздушные цели, в том числе "Шахиды".
Группы ПВО будут выполнять задачи на самых опасных участках, откуда будет совершаться подлет вражеских БпЛА, крылатых ракет или авиации.
"Работа состоит в том, что мобильное огневое подразделение выдвигается на определенное место, отрабатывает заданный азимут подлета воздушной цели и так же быстро возвращается к месту дислокации", – сообщил Наев.
Украина укрепляет ПВО
- Украина продолжает укреплять свою противовоздушную оборону из-за атак России дронами и ракетами. В конце 2022 года министр обороны Алексей Резников информировал, что Украине удалось добиться эффективности ПВО в 80%.
- В 2023 году ПВО Украины явно окрепнет еще больше, ведь наша страна получит сразу три современных батареи ЗРК Patriot. Сначала передать Украине систему Patriot решили в США, после чего идентичное решение было принято в Германии и Нидерландах.
- В настоящее время украинские военные начали обучение на ЗРК Patriot. Вероятно, система поступит в Украину уже весной.
- Отдельно следует отметить, что США 20 января официально объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В пакет помощи вошел ЗРК Avenger. Украинские военные впервые получат эту систему противовоздушной обороны.
- Кроме того, чтобы усилить ПВО, Украина просит партнеров предоставить современные истребители. В Нидерландах заявили, что готовы предоставить нашему государству истребители F-16.