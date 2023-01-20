Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что 19 групп ПВО созданы на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям.

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Мобильные группы будут сбивать дроны и ракеты

Сообщается, что группы ПВО будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины.

Мобильные огневые подразделения уже защищают подступы к объектам критической инфраструктуры на Волыни, а также стратегические объекты Сумщины,

– отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Экипажам передана очередная партия внедорожников, которые могут быстро перемещаться и поражать воздушные цели, в том числе "Шахиды".

Группы ПВО будут выполнять задачи на самых опасных участках, откуда будет совершаться подлет вражеских БпЛА, крылатых ракет или авиации.

"Работа состоит в том, что мобильное огневое подразделение выдвигается на определенное место, отрабатывает заданный азимут подлета воздушной цели и так же быстро возвращается к месту дислокации", – сообщил Наев.

Украина укрепляет ПВО