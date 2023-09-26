В Одеській області внаслідок атаки росіян дронами-камікадзе двоє громадян отримали поранення. Постраждалим надали медичну допомогу.
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Рятувальники оперативно ліквідували пожежі
Всі пожежі, які виникли внаслідок удару "Шахедами", було оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС. Українські рятувальники показали відео, як приборкували вогонь унаслідок атаки Росії.
Як свідчать кадри, чи не найбільше від обстрілу росіян постраждали вантажівки. На відео помітно чимало автомобілів, які охопило полум'я.
Як рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу Одеської області: дивіться відео
Росія вдарила по Одеській області: подробиці
- Російські військові вночі спрямували по Україні 38 "Шахедів", з яких сили ППО знешкодили 26. Окупанти атакували Одеську область протягом двох годин.
- Унаслідок атаки Росії в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Через обстріл постраждали двоє чоловіків – водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили.
- Також унаслідок атаки дронами-камікадзе пошкоджено будівлю пункту пропуску на кордоні України з Румунією, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися.
- Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що роботу поромного пункту пропуску "Орлівка" тимчасово призупинено. Там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога.
- У відповідь на атаку Росії, яка вкотре відбувалася на кордоні Румунії, офіційний Бухарест засудив удар "Шахедами".